Вице-премьер России Хуснуллин заявил об установке нового пролета Крымского моста

Специалисты установили очередной новый пролет автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Каждый пролет весит по 300 тонн. По словам Хуснуллина, в декабре предполагается завершить работы по восстановлению разрушенной части и перейти на левую часть переправы, по которой сейчас осуществляется движение транспорта.
«Мы идем по графику, надеюсь, все завершим вовремя», — резюмировал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате была частично обрушена шоссейная часть, а на железнодорожной части сгорели несколько цистерн с топливом.