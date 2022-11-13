Глава МИД России Лавров прилетел на Бали для участия в саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на остров Бали, где будет представлять страну на саммите G20.
Напомним, что мероприятие будет проходить 15 и 16 ноября. Главу внешнеполитического ведомства в Индонезии встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.
Ранее МИД РФ заявил, что на саммите G20 делегация России намерена изложить ряд конкретных инициатив касательно поставок продовольствия и энергетических ресурсов. Также во внешнеполитическом ведомстве указали на наращивание газового сотрудничества с Анкарой.