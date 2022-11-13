МО РФ: российские войска уничтожили радиолокатор украинского ЗРК С-300 под Авдеевкой

Вооруженные силы России за прошедшие сутки вывели из строя американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50, а также радиолокатор украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом говорится в отчете Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. А в районе поселка Новотроицкое уничтожен радиолокатор украинского ЗРК С-300», — уточнили в ведомстве.
Также оперативно-тактическая и армейской авиация ВКС РФ уничтожила 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, подчеркнули в министерстве.