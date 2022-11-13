Минобороны РФ сообщило о провале попыток контрнаступления ВСУ в районе Владимировки и Змиевки

Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи спецоперации на территории Украины, передает Минобороны РФ.
Так, пресс-служба ведомства отметила, что российским войскам удалось сорвать попытки контрнаступления украинской армии в направлении населенных пунктов Владимировка и Змиевка Луганской Народной Республики.
Отмечается, что подразделения ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону ВС РФ в районе Стельмаховки. В результате этого было уничтожено более 70 человек личного состава украинской армии.