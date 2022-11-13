«Дележ идет полным ходом». Венгрия намекнула Польше на раздел Украины

Ближнее зарубежье
«Дележ идет полным ходом». Венгрия намекнула Польше на раздел Украины

Глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи подогрел слухи о якобы планах Будапешта «вернуть» территорию Закарпатья. В соцсетях депутат поздравил Польшу с Днем независимости, мимоходом намекнув ей на раздел Украины.

К посту политик приложил фотографию, снятую в марте 1939 года на Ужокском перевале в Карпатах (территория нынешней Украины). Именно там Будапешт и Варшава установили границу между странами, образовавшуюся после захвата Венгрией Закарпатской Украины. На снимке изображены пожимающие руки пограничники.

«Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!» — написал Тороцкаи в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры).
«Дележ идет полным ходом». Венгрия намекнула Польше на раздел Украины

В МИД Украины высказывание депутата назвали неприемлемым. Официальный представитель ведомства Олег Николенко призвал венгерское правительство осудить столь «безответственные» заявления, которые подрывают двусторонние отношения и «не отвечают духу добрососедства».

В ответ журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов с иронией отметил, что западные страны «очень уважают суверенитет и целостность Украины». Очевидно, что так называемые «партнеры» Киева не успокоятся, пока не порежут республику «на куски», согласились авторы Telegram-канала «Украина.ру».

«Просто шикарно! <…> Как видите, дележ Украины уже идет полным ходом», — написал в Telegram политолог Владимир Корнилов.

В июле глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что в случае чрезвычайной ситуации в Закарпатье власти будут готовы защитить 150 тысяч проживающих в регионе венгров. На это отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский, призвавший Киев немедленно потребовать объяснений, «от кого и каким образом» Будапешт собрался «спасать» граждан на украинской территории.

«Дележ идет полным ходом». Венгрия намекнула Польше на раздел Украины
«Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года», — выразил обеспокоенность Бужанский.

О том, что Венгрия якобы стремится заполучить украинскую часть Закарпатья, ранее сообщала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что позиция Будапешта по украинскому конфликту близка к пророссийской, и призвала не повторять «ошибки Второй мировой», когда страна сделала «неправильный выбор».

«А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?» — задалась вопросом Верещук, имея в виду дешевый российский газ.

С 1804 года Закарпатье входило в состав Австрийской, а позже — Австро-Венгерской империи. После распада двуединой монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны территория отошла к Чехословакии. В 1939 году часть Закарпатья захватила Венгрия, но по итогам Второй мировой войны в Москве было подписано соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.

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