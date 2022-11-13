«Дележ идет полным ходом». Венгрия намекнула Польше на раздел Украины

С 1804 года Закарпатье входило в состав Австрийской, а позже — Австро-Венгерской империи. После распада двуединой монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны территория отошла к Чехословакии. В 1939 году часть Закарпатья захватила Венгрия, но по итогам Второй мировой войны в Москве было подписано соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.