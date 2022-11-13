«Дележ идет полным ходом». Венгрия намекнула Польше на раздел Украины

Глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи подогрел слухи о якобы планах Будапешта «вернуть» территорию Закарпатья. В соцсетях депутат поздравил Польшу с Днем независимости, мимоходом намекнув ей на раздел Украины.
К посту политик приложил фотографию, снятую в марте 1939 года на Ужокском перевале в Карпатах (территория нынешней Украины). Именно там Будапешт и Варшава установили границу между странами, образовавшуюся после захвата Венгрией Закарпатской Украины. На снимке изображены пожимающие руки пограничники.
«Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!» — написал Тороцкаи в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры).
В МИД Украины высказывание депутата назвали неприемлемым. Официальный представитель ведомства Олег Николенко призвал венгерское правительство осудить столь «безответственные» заявления, которые подрывают двусторонние отношения и «не отвечают духу добрососедства».
В ответ журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов с иронией отметил, что западные страны «очень уважают суверенитет и целостность Украины». Очевидно, что так называемые «партнеры» Киева не успокоятся, пока не порежут республику «на куски», согласились авторы Telegram-канала «Украина.ру».
«Просто шикарно! <…> Как видите, дележ Украины уже идет полным ходом», — написал в Telegram политолог Владимир Корнилов.
В июле глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что в случае чрезвычайной ситуации в Закарпатье власти будут готовы защитить 150 тысяч проживающих в регионе венгров. На это отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский, призвавший Киев немедленно потребовать объяснений, «от кого и каким образом» Будапешт собрался «спасать» граждан на украинской территории.
«Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года», — выразил обеспокоенность Бужанский.
О том, что Венгрия якобы стремится заполучить украинскую часть Закарпатья, ранее сообщала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что позиция Будапешта по украинскому конфликту близка к пророссийской, и призвала не повторять «ошибки Второй мировой», когда страна сделала «неправильный выбор».
«А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?» — задалась вопросом Верещук, имея в виду дешевый российский газ.
С 1804 года Закарпатье входило в состав Австрийской, а позже — Австро-Венгерской империи. После распада двуединой монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны территория отошла к Чехословакии. В 1939 году часть Закарпатья захватила Венгрия, но по итогам Второй мировой войны в Москве было подписано соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.