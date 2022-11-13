Астролог Мурзина анекдотом про еврея объяснила цинизм Зеленского по отношению к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский сдает в аренду свою дачу в Италии за 50 тысяч долларов в месяц. Астролог Елена Мурзина на фоне этого обвинила политика в ненасытном аппетите и цинизме по отношению к украинскому народу,
По ее мнению, украинский лидер ведет себя как герой анекдота про бедного портного-еврея, ставшего царем, но продолжавшего шить «по вечерам». Зеленский получает миллиардную прибыль из финансовой помощи Запада, и продолжает использовать любые средства обогащения в разгар спецоперации.
«Цинизм в другом — в том, что все это происходит во время военных действий и тотального обнищания населения. В крайнем случае, если уж так приспичило сдавать эту дачу, как справедливо замечает депутат Лерос, президент мог бы хотя бы часть этих денег отдать на помощь людям?» — возмутилась Мурзина в статье для «Украина.ру».
Ранее читатели издания Die Welt предложили заплатить Зеленскому за то, что он уйдет с поста президента.