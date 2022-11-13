МИД РФ заявил о нежизнеспособности расширения повестки G20 за счет вопросов безопасности

Вопросы мира и безопасности не смогут обеспечить жизнеспособность расширения повестки «Большой двадцатки». Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что страны G20 должны заниматься исключительно социально-экономическими проблемами.
«Расширение ее повестки за счет вопросов мира и безопасности, о чем также говорят многие другие страны, нежизнеспособно», — сказано в сообщении МИД.
Напомним, саммит G20 пройдет 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Российскую делегацию представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.