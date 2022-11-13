Байден назвал предел соперничества с Китаем

США будут соперничать с Китаем и при этом следить за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт. Об этом на Восточноазиатском саммите в Камбодже сообщил американский лидер Джо Байден.
По информации пресс-службы Белого дома, президент США подчеркнул, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР. Важно, чтобы соперничество не перешло в полномасштабный конфликт, подчеркнули в администрации Байдена.
Кроме этого президент США уточнил, что важно поддерживать «мир и стабильность в Тайваньском проливе». Также он осудил исходящие от Северной Кореи угрозы и действия России на Украине.