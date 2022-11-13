DWN: Запад случайно «подарил» России надежного экономического союзника в лице Китая

Политика
DWN: Запад случайно «подарил» России надежного экономического союзника в лице Китая

Объявленная Западом экономическая война против России неожиданно пошла Москве лишь на пользу. К такому выводу пришли авторы немецкого информагентства Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам аналитиков из ФРГ, введенные санкции позволили РФ обрести надежного союзника. Речь идет о Китае, который стал настоящим подарком для Кремля. В DWN подчеркнули, что товарооборот между государствами растет высокими темпами.

«Экспорт из КНР в Россию летом вырос на 23%, это помогло Пекину обогнать Европу», — сообщили в издании.

Вскоре, уверены, журналисты, союз РФ и Китая окрепнет еще сильнее. Это станет возможным благодаря росту торговли в области железнодорожного сообщения.

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