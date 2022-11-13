Больницы Южной Калифорнии переполнены из-за вспышки гриппа

Вспышка простудных заболеваний в Южной Калифорнии спровоцировала рост числа пациентов, зараженных гриппом. Больницы штата вынуждены развертывать дополнительные койки.
Медики отмечают, что в этом году эпидемия простудных заболеваний началась очень рано. С 1 сентября в США выполнено уже 1695 положительных тестов на грипп. В 2021 году их было в четыре раза меньше, сообщает Fox News.
За неделю рост заболевших составил 2%. Одновременно растет, но в более низком темпе, и число пациентов с COVID-19. Врачи ожидают резкий подъем заражений гриппом и ОРВИ в США до середины февраля.