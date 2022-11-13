«Трамп без отягчающих». Кто станет главным соперником Байдена на выборах-2024

В США продолжают подводить итоги промежуточных выборов в Конгресс. Пока республиканцы уверенно лидируют в борьбе за кресла в Палате представителей: согласно последним данным CNN, они сумели заполучить 211 мест против 204 у демократов (для большинства необходимо набрать 218).
При этом Сенат, скорее всего, останется под контролем «ослов» — как следует из прогнозов CNN и NBC, в штате Невада победит член Демпартии Кэтрин Кортез Масто, которая после подсчета 96% бюллетеней обходит своего конкурента Адама Лаксальта на 0,5%. Хотя окончательные результаты станут известны позднее, ведущие американские СМИ, как правило, называют триумфатора, если исход голосования уже не может поменяться.
Для большинства в верхней палате Конгресса необходимо занять 51 кресло из 100. Успех в Неваде обеспечит демократам 50 мест, еще один мандат принадлежит председателю Сената, которым сейчас является вице-президент США Камала Харрис. В случае спорных вопросов именно она будет обладать правом решающего голоса.
Накануне сторонники хозяина Белого дома Джо Байдена одержали победу еще в одном ключевом штате на текущих выборах — Аризоне. Лидером гонки стал сенатор-демократ Марк Келли, опередивший республиканца Блейка Мастерса, которого поддерживал экс-глава государства Дональд Трамп, на 5,7% после подсчета 89% голосов.
В штате Джорджия ни один из претендентов так и не смог преодолеть порог в 50%, поэтому в декабре там пройдет второй тур. Но даже если наибольшими симпатиями среди населения заручится кандидат от Республиканской партии Хершел Уолкер, «слоны» все равно не вернут контроль над Сенатом (наряду с демократами у них будет 50 кресел, но решающий мандат — у Харрис).
Байден рад, Трампа «сливают»
Байден своей радости уже не скрывает: выступая перед журналистами в Камбодже, он признался, что доволен результатами промежуточных выборов. Борьба за Конгресс традиционно является своеобразной «лакмусовой бумажкой» в преддверии президентской гонки 2024 года: демократическое большинство в Сенате позволит политику укрепить свои позиции в условиях рекордно низких рейтингов.
Чего не скажешь о его предшественнике Дональде Трампе, который, как ожидается, собирается баллотироваться на выборах. Позиции экс-хозяина Белого дома заметно просели после переизбрания Рона Десантиса на пост губернатора Флориды: теперь республиканцы предпочитают видеть последнего единым кандидатом от партии (42% против 35% у Трампа).
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина считает, что Десантис обладает для этого идеальной биографией: он окончил провинциальную католическую школу, имеет юридическое образование, является выпускником Йельского университета и отцом троих детей. До недавнего времени он считался верным сторонником Трампа, но с середины 2022 года стал яро выступать против своего «учителя». Изменилось и его отношение к РФ.
«В мае 2022 подписывает закон, обязывающий школы проводить политликбезы о "жертвах коммунизма" 7 ноября, в частности, рассказывать о "злодеях" Иосифе Сталине, Мао Цзэдуне и Фиделе Кастро. После начала СВО обрушился на Байдена за "слишком мягкую" политику в отношении России», — напомнила депутат в Telegram-канале.
В США Десантиса называют «Трампом без отягчающих», имея в виду его непричастность к протестам 6 января у Капитолия. Во время пандемии коронавируса он был против медицинских масок и вакцин, также выступал за снижение налогов и не поддерживал увеличение социальных выплат малоимущим.
О том, что именно губернатор Флориды станет кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах, намекают британская газета The Times и американский телеканал CNN. На этом фоне Трамп предостерег Десантиса от участия в гонке 2024 года, пригрозив ему компроматом, а до этого назвал своего оппонента ханжой и лицемером.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, почему Республиканская партия решила «уволить» Трампа после выборов в Конгресс. Подробнее — в нашей статье.