«Трамп без отягчающих». Кто станет главным соперником Байдена на выборах-2024

В штате Джорджия ни один из претендентов так и не смог преодолеть порог в 50%, поэтому в декабре там пройдет второй тур. Но даже если наибольшими симпатиями среди населения заручится кандидат от Республиканской партии Хершел Уолкер, «слоны» все равно не вернут контроль над Сенатом (наряду с демократами у них будет 50 кресел, но решающий мандат — у Харрис).