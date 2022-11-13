МИД Украины осудил желание венгерского депутата пересмотреть границы страны

Внешнеполитическое ведомство Украины расценило слова венгерского депутата Ласло Тороцкаи как призыв к пересмотру границ страны. Официальный представитель МИД Олег Николенко заявил, что высказывание политика является неприемлемым.
Он также призвал правительство Венгрии осудить «безответственные» слова Тороцкаи, которые не соответствуют «духу добрососедства».
Напомним, что 12 ноября венгерский депутат выложил пост, посвященный Дню независимости Польши. Он пожелал стране вновь иметь с Венгрией общую границу.