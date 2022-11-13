Сенатор Хоули призвал похоронить Республиканскую партию США после ситуации с выборами

Республиканцы уступили демократам большинство в верхней палате Конгресса США после предварительного подсчета голосов в рамках промежуточных выборов. По мнению сенатора «красных» Джоша Хоули, ситуация свидетельствует о «смерти» партии.
В эфире телеканала Fox News политик сообщил, что республиканцы потерпели поражение заслуженно, так как не предложили избирателям путей выхода из заботящих их проблем.
«Старая партия мертва. Пора ее похоронить. Построить что-то новое», — подчеркнул Хоули.
Напомним, что выборы состоялись 8 ноября. Демократы уступили своим соперникам Палату представителей, но сохранили контроль над Сенатом, гласят первые итоги.