Российские инженеры увеличат дальность стрельбы огнеметной системы «Солнцепек»

При этом Петров подчеркнул, что российские военные в рамках проведения спецоперации часто применяют «Солнцепек» на передовой, в то время как изначально система была создана для поддержки войск. С помощью ТОС-1А подразделения ВС РФ поражают места скопления живой силы и бронетехники украинской армии.