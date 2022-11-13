Российские инженеры увеличат дальность стрельбы огнеметной системы «Солнцепек»

Военные специалисты уже приступили к работам по увеличению дальности и кучности стрельбы тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек». Об этом телеканалу «Звезда» рассказал главный инженер АО «Омсктрансмаш» Денис Петров.
Он отметил, что во время модернизации установки также будет упрощен процесс наведения ТОС-1А на цель.
«Прежде всего — это увеличение площади поражения», — уточнил специалист.
При этом Петров подчеркнул, что российские военные в рамках проведения спецоперации часто применяют «Солнцепек» на передовой, в то время как изначально система была создана для поддержки войск. С помощью ТОС-1А подразделения ВС РФ поражают места скопления живой силы и бронетехники украинской армии.