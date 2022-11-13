Экс-офицер ВВС Франции Гоффи не увидел новых идей в оборонной стратегии Макрона

Обновленная оборонная стратегия французского президента Эммануэля Макрона не представляет никаких новых идей. Такое мнение выразил бывший офицер ВВС страны, содиректор Глобального института этики в Париже Эммануэль Гоффи.
В беседе с РИА Новости он отметил, что французское руководство пытается заставить население поверить в некие политические изменения.
«Эту речь Макрона следует рассматривать как политическую, некое коммуникативное упражнение. Это чисто политический дискурс — много слов и мало идей», — сказал Гоффи.
Ранее Эммануэль Макрон призвал мобилизовать оборонную промышленность и экономику Франции на фоне ситуации вокруг Украины.