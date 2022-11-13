Депутат Киевсовета Витренко посоветовал горожанам перезимовать в других местах

Витренко подчеркнул, что в настоящее время в Киеве складывается сложная ситуация. Это обусловлено веерными отключениями электроэнергии на фоне повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины. Депутат рекомендует горожанам перезимовать в других местах, где есть свет.