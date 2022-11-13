Депутат Киевсовета Витренко посоветовал горожанам перезимовать в других местах

Жителям Киева рекомендовано переехать в другие населенные пункты, чтобы перезимовать «в более комфортных условиях». С соответствующим заявлением выступил депутат киевского городского совета Андрей Витренко.
Витренко подчеркнул, что в настоящее время в Киеве складывается сложная ситуация. Это обусловлено веерными отключениями электроэнергии на фоне повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины. Депутат рекомендует горожанам перезимовать в других местах, где есть свет.
«Если у людей есть возможность перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать», — заявил он.
Как сообщалось ранее, миллионы жителей Украины могут остаться без света из-за веерных отключений. По словам представителей компании «Укрэнерго», свет будет отключаться в Житомирской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях Украины.