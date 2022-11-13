NYT: подразделения ВСУ могут сменить тактику боев с приходом зимы

Также в материале утверждается, что представители администрации президент США Джо Байдена хотят использовать зимнее затишье для восстановления оборонительного и наступательного потенциала украинских военных. При этом аналитики уверены, что ВСУ и ВС РФ проведут переподготовку к новому наступлению в феврале.