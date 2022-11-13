NYT: подразделения ВСУ могут сменить тактику боев с приходом зимы

Украинские войска будущей зимой могут изменить тактику ведения боевых действий. Об этом пишет американская газета The New York Times.
Автор публикации сообщает, что подразделения ВСУ могут начать наносить удары по территориям, которые принадлежат России.
«Зимой Украина может развернуть скрытую кампанию, призванную показать, что она может нанести удар даже на территории России», — говорится в статье.
Также в материале утверждается, что представители администрации президент США Джо Байдена хотят использовать зимнее затишье для восстановления оборонительного и наступательного потенциала украинских военных. При этом аналитики уверены, что ВСУ и ВС РФ проведут переподготовку к новому наступлению в феврале.