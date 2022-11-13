Украинские беженцы в Польше жалуются на невкусную бесплатную еду в пунктах помощи

Переехавшие в Польшу украинские беженцы вынуждены стоять в длинных очередях за бесплатной едой в специальных пунктах помощи. В социальных сетях они жалуются на вкус приготовленной для них пищи.
Питание, которое правительство республики выделяет на переселенцев, все реже устраивает украинцев. Один из беженцев опубликовал ролик в TikTok, где пожаловался на блинчик из ржаной муки и ломтик помидора, который получил в пункте помощи.
«Как вариант можно сходить в магазин и купить что ваша душа пожелает, а не жаловаться! Скажите спасибо, что хоть это дают!» — возмутился один из пользователей, который не разделил чувства украинца.
Некоторые комментаторы также раскритиковали автора ролика. Они предложили ему вернуться на Украину и питаться там всем, чем он захочет.