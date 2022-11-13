Читатели The Telegraph подняли на смех Сунака за его выпад в адрес Путина

Британцы подняли на смех выпады главы Правительства Великобритании Риши Сунака в адрес российского лидера Владимира Путина. Читатели The Telegraph усомнились, что политику удастся противостоять президенту РФ.
Ранее Сунак заявил, что намерен «обнажить» политический курс Путина и его презрение к сотрудничеству «Большой двадцатки», которое страны представляют на форумах объединения. Однако такие угрозы вызвали смех у жителей его же государства.
«Как он собирается противостоять Путину, если не может справиться с собственной экономикой», — написал комментатор.
«Ага, Путин прям испугался и решил изменить свою политику, смешно», — поддержал другой.
«Желаю Сунаку удачи, ведь у него ничего не получится», — отметил еще один.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение не участвовать в саммите «Большой двадцатки», который с 15 по 16 ноября пройдет на индонезийском острове Бали.