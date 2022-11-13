Бойцы НМ ЛНР за сутки уничтожили 65 украинских военнослужащих в Донбассе

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли около 65 человек личного состава в боестолкновениях с подразделениями Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает военное ведомство республики.
В пресс-службе НМ ЛНР отметили, что противник продолжает нести большие потери на линии соприкосновения в Донбассе. Также в результате высокоточных ударов ополченцев были поражены две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и 11 единиц спецтехники украинской армии.
Ранее сообщалось, что российские войска совместно с Народной милицией ЛДНР продолжают наносить удары по местам скопления живой силы и бронетехники ВСУ в рамках спецоперации по освобождению и защите Донбасса.