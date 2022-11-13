Бойцы НМ ЛНР за сутки уничтожили 65 украинских военнослужащих в Донбассе

В пресс-службе НМ ЛНР отметили, что противник продолжает нести большие потери на линии соприкосновения в Донбассе. Также в результате высокоточных ударов ополченцев были поражены две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и 11 единиц спецтехники украинской армии.