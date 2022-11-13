Лавров: США применяют неприемлемый язык для оценки ситуации по Украине

Соединенные Штаты и их союзники неприемлемым образом оценивают ситуацию вокруг Украины, что мешает остальным участникам Восточноазиатского саммита принимать коллективные решения. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, коллективные обсуждения не будут достигать консенсуса до тех пор, пока Вашингтон придерживается своей тактики.
«Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», — отметил министр журналистам.
ВАС проходит в столице Камбоджи — Пномпене. От Москвы на мероприятие отправилась дипломатическая делегация во главе с Сергеем Лавровым.