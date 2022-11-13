«Кто из них в изоляции?» В Сети высмеяли неравный прием Лаврова и Байдена в Камбодже

В Сети обратили внимание на разницу в приеме главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена, которые накануне прилетели в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите. Фотографии, сделанные во время прибытия политиков, опубликовал один из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры).
На снимках видно, что российскому министру подали трап с красным ковром на ступеньках, а американскому лидеру — без покрытия. Сравнив фотографии, автор публикации задался вопросом: «Так и кто из них в изоляции?», высмеяв тем самым заявления западных политиков о том, что Москва якобы оказалась отрезана от международных контактов после начала спецоперации.
«Лаврова изолировали от лестницы с помощью красной ковровой дорожки. Это научно доказано», — отреагировал один из подписчиков.
Впрочем, большинство пользователей сошлись во мнении, что камбоджийские власти оказали довольно скромный прием Байдену из соображений безопасности: в марте прошлого года 79-летний президент трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Трап при этом был покрыт красным ковром.
«Может они испугались, что Байден споткнется и упадет?» — предположил читатель Twitter.
«Уверен, что ковер небезопасен для Байдена, все-таки у него не самые лучшие отношения с лестницами», — согласился другой.
«Уверен, это сделали в целях безопасности самого президента», — подчеркнул еще один комментатор.
Другие же расценили отсутствие покрытия на ступеньках своеобразным политическим жестом в адрес США, которые в 1965-1973 годах осуществляли так называемые «ковровые бомбардировки» Камбоджи под предлогом борьбы с армией Северного Вьетнама.
«США привыкли к ковровым бомбардировкам Камбоджи», — сыронизировал пользователь Twitter.
«Вы думаете, Камбоджа забыла, что сделали США? Думаю, что нет», — резюмировал второй.
На следующей неделе в Индонезии пройдет саммит G20, участниками которого станут главы ведущих государств мира, в том числе Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин. Российский лидер Владимир Путин отказался от поездки на Бали — вместо него делегацию нашей страны возглавит Сергей Лавров.
Из-за присутствия РФ на мероприятии лидеры стран «Большой двадцатки» не будут делать традиционное совместное фото. Кроме того, ЕС и Великобритания намерены уговорить своих коллег по G20 изолировать Москву на саммите и бойкотировать ее выступление. Подробнее о том, к чему это может привести, читайте в нашей статье.