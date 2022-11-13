«Кто из них в изоляции?» В Сети высмеяли неравный прием Лаврова и Байдена в Камбодже

На снимках видно, что российскому министру подали трап с красным ковром на ступеньках, а американскому лидеру — без покрытия. Сравнив фотографии, автор публикации задался вопросом: «Так и кто из них в изоляции?», высмеяв тем самым заявления западных политиков о том, что Москва якобы оказалась отрезана от международных контактов после начала спецоперации.