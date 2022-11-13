Вашингтон напрасно избрал тактику противоборства с Россией, тогда как ему следовало поступить наоборот. На фатальную ошибку США указала депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
Немецкий политик заявила, что Белый дом стремится к мировому величию Соединенных Штатов. В погоне за этой идеей американцы готовы начинать конфликты и ставить под удар своих союзников.
«Глупость американского руководства заключается в том, что оно заинтересовано не в партнерстве с Россией или Китаем, а в их жестком сдерживании», — рассказала Вагенкнехт в ролике на личном YouTube-канале.
По словам депутата, парализовавшие Европу санкции также играют США лишь на руку. Именно Вашингтон путем принуждения к рестрикциям сделал энергию в регионе «очень дорогой», добавила она.