Власти Британии перекладывают ответственность за рецессию в стране на Россию

Министр финансов Британии Джереми Хант признал, что страна столкнулась с серьезными экономическими проблемами, однако обвиняет в этом Россию, против которой Европа ввела санкции. В бюджете государства не хватает 60 млрд фунтов стерлингов, сообщает Sky News.