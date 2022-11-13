Власти Британии перекладывают ответственность за рецессию в стране на Россию

Министр финансов Британии Джереми Хант признал, что страна столкнулась с серьезными экономическими проблемами, однако обвиняет в этом Россию, против которой Европа ввела санкции. В бюджете государства не хватает 60 млрд фунтов стерлингов, сообщает Sky News.
Джереми Хант уверен, что власти должны уже в ближайшее время найти возможность уменьшить долги и составить план по выходу Британии из кризиса.
«Есть некоторый выбор правил или фискальных правил, которым вы решите следовать, но нет никакой неопределенности в отношении основного выбора, который мы делаем как страна, а именно, собираемся ли мы платить за наш путь. И если мы не дадим этой уверенности миру, мы увидим более высокие процентные ставки, более высокую инфляцию, большую нестабильность и больше беспокойства для семей и бизнеса. И именно поэтому так важно показать миру, что мы — страна, которая платит за себя», — подчеркнул Хант.
Правительство Риши Сунака планирует сделать ставку на уменьшение расходов и увеличение налогов. Премьер-министр Британии считает, что эти меры будут способствовать уменьшению госдолга, превысившего 100% ВВП.