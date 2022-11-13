Лавров: США и НАТО осваивают Азиатско-Тихоокеанский регион через его милитаризацию

По словам министра, Альянс претендует на ведущую роль в АТР. НАТО уже не говорит, что является сугубо оборонительным блоком, как это было при СССР и Варшавском договоре. Линия «обороны» передвигалась несколько раз вплотную к границам РФ, подчеркнул Лавров.