Лавров: США и НАТО осваивают Азиатско-Тихоокеанский регион через его милитаризацию

Соединенные Штаты и НАТО в своих попытках освоить Азиатско-Тихоокеанский регион милитаризируют эти территории. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, Альянс претендует на ведущую роль в АТР. НАТО уже не говорит, что является сугубо оборонительным блоком, как это было при СССР и Варшавском договоре. Линия «обороны» передвигалась несколько раз вплотную к границам РФ, подчеркнул Лавров.
На Мадридском саммите 2022 года Альянс объявил, что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы. По сути, он претендует на ведущую роль в АТР и так называемую линию обороны сдвигают к Южно-Китайскому морю, сказал министр во время Восточноазиатского саммита.
Также сообщалось, что совместное заявление по итогам мероприятия АСЕАН принято не было, поскольку США настаивали на неприемлемой оценке ситуации по Украине.