«Смотрится на одном дыхании»: бизнесмен Пригожин оценил видео возможной казни перебежчика из ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин оценил появившийся в Сети видеоролик с якобы казнью бывшего бойца ЧВК «Вагнер».
Журналисты издания «Народные Новости» обратились к бизнесмену с просьбой прокомментировать видео, на кадрах которого якобы запечатлена казнь бывшего «вагнеровца» Евгения Нужина, перешедшего на сторону противника.
«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья на Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Кроме того, бизнесмен выразил надежду, что в ходе съемок видеоролика «ни одно животное не пострадало».