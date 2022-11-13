Юрист Кудерко рассказала, каких работников запрещено лишать премий

Юрист подчеркнула, что условия премирования сотрудников должны быть четко прописаны в положении о премировании. Кроме того, их могут указать в положении об оплате труда. Если все условия были соблюдены, но сотрудник не получил премию, он может обращаться в суд или трудовую инспекцию, передает агентство «Прайм».