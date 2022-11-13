Юрист Кудерко рассказала, каких работников запрещено лишать премий

Общество
Юрист Кудерко рассказала, каких работников запрещено лишать премий

Работников, чей оклад меньше минимального размера оплаты труда, запрещено лишать премий. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко.

В противном случае работодатель нарушит закон, согласно которому размер заработной платы не может устанавливаться ниже МРОТ. Эксперт также перечислила виды премий. Они бывают ежемесячными, квартальными или годовыми. Также их могут приурочить к какому-либо событию.

Юрист подчеркнула, что условия премирования сотрудников должны быть четко прописаны в положении о премировании. Кроме того, их могут указать в положении об оплате труда. Если все условия были соблюдены, но сотрудник не получил премию, он может обращаться в суд или трудовую инспекцию, передает агентство «Прайм».

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