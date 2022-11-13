Юрист Кудерко рассказала, каких работников запрещено лишать премий

Работников, чей оклад меньше минимального размера оплаты труда, запрещено лишать премий. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко.
В противном случае работодатель нарушит закон, согласно которому размер заработной платы не может устанавливаться ниже МРОТ. Эксперт также перечислила виды премий. Они бывают ежемесячными, квартальными или годовыми. Также их могут приурочить к какому-либо событию.
Юрист подчеркнула, что условия премирования сотрудников должны быть четко прописаны в положении о премировании. Кроме того, их могут указать в положении об оплате труда. Если все условия были соблюдены, но сотрудник не получил премию, он может обращаться в суд или трудовую инспекцию, передает агентство «Прайм».