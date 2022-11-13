Эксперт Хазанов назвал последствия запрета на поставки цветных металлов в Европу

Независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов считает, что запрет на поставку меди и никеля из РФ на Лондонскую биржу металлов (LME) обернется кризисом для экономики ЕС. Пострадают промышленные предприятия. Об этом эксперт заявил в интервью РИА Новости.
LME пока не ввела запрет на поставки российских металлов, однако аналитики не исключают, что со временем может появиться такая вероятность. Хазанов отметил, что эмбарго на поставки из РФ вызвали бы дефицит никеля и меди на рынке ЕС.
«Прекращение приема LME меди и никеля из России на свои склады автоматически вызвало бы остановку многих заводов в Европе, начиная от металлургических и кабельных и заканчивая двигателестроительными и автомобильными», — уверен специалист.
Европейские потребители меди не смогли восполнить выпавшие российские поставки, поскольку в ЕС выросли цены на газ и электричество. Производителей меди в Европе нет, поэтому найти альтернативу поставкам из РФ в ЕС нереально.