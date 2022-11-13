Глава МИД Франции Колонна призвала Евросоюз найти путь к большей автономии от США

По ее мнению, подобный шаг необходим для того, чтобы Европа не напрягалась в ожидании итогов выборов в конгресс, которые состоялись в Соединенных Штатах Америки 8 ноября. По мнению Колонны, это голосование было довольно интересным, однако делать выводы по нему пока рано.