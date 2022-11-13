Глава МИД Франции Колонна призвала Евросоюз найти путь к большей автономии от США

Странам Европейского союза необходимо найти путь к большей независимости от Вашингтона. Такое мнение высказала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
По ее мнению, подобный шаг необходим для того, чтобы Европа не напрягалась в ожидании итогов выборов в конгресс, которые состоялись в Соединенных Штатах Америки 8 ноября. По мнению Колонны, это голосование было довольно интересным, однако делать выводы по нему пока рано.
«Я бы просто сказала, что, если европейцы не хотят быть в напряжении на каждых американских выборах, они должны найти путь к большей автономии, что при этом не означает большего дистанцирования от Соединенных Штатов», — заметила она корреспонденту Parisien.
Ранее лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что в случае победы республиканцев на выборах в конгресс, Вашингтон сократит помощь Киеву в ходе российской спецоперации.