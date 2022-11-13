«Эффективнее сделать это в уже обкатанной структуре»: Пригожин объяснил перенос тренировок ополченцев в Молькино

Пригожин заявил, что подготовка ополченцев должна проводиться эффективно, в его представлении этому мешает местная бюрократия. Бизнесмен уверен, что этот фактор может быть для России опаснее, чем «Исламское государство»✱ или «Аль-Каида»✱ (организации признаны террористическими и запрещены в РФ).