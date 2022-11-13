«Эффективнее сделать это в уже обкатанной структуре»: Пригожин объяснил перенос тренировок ополченцев в Молькино

ЧВК «Вагнер» готова обучать ополченцев по всей России, но это лучше делать в отлаженных структурах, считает предприниматель Евгений Пригожин. Так он прокомментировал слухи о переносе обучения будущих бойцов из Белгородской и Курской областей в Молькино.
Пригожин заявил, что подготовка ополченцев должна проводиться эффективно, в его представлении этому мешает местная бюрократия. Бизнесмен уверен, что этот фактор может быть для России опаснее, чем «Исламское государство»✱ или «Аль-Каида»✱ (организации признаны террористическими и запрещены в РФ).
«Мы с удовольствием бы обучали ополченцев хоть по всей стране, но разбирать и собирать деревянные автоматы не совсем целесообразно. Поэтому я считаю, что значительно эффективнее сделать это в уже обкатанной структуре, чем бороться с бюрократическими процедурами. Иногда проще победить ИГ✱, «Аль-Каиду» или НАТО, чем бюрократию на местах», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен ранее заявил о готовности ЧВК «Вагнер» поддерживать людей, стремящихся защитить свою землю с оружием в руках.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация