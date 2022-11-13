Telegraph: Сунак намерен раскритиковать Москву на полях саммита G20

Новый премьер Великобритании Риши Сунак пообещал подвергнуть Россию жесткой критике за начало украинского кризиса. Об этом заявило издание The Daily Telegraph.
Согласно материалу, свою позицию глава правительства Британии планирует озвучить на полях саммита «Большой двадцатки», которые будет проходить на острове Бали с 15 по 16 ноября. Сунак указал на якобы разрушительные действия России касательно международного сотрудничества.
«На этом саммите G20 не будет все как обычно. Мы подвергнем критике режим», — указал Сунак.
Ранее СМИ сообщили о планах Евросоюза бойкотировать делегацию России на саммите G20. Также западные государства намерены препятствовать встречам главы МИД РФ Сергея Лаврова с зарубежными коллегами.