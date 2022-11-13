Захарова объяснила, почему саммит в Камбодже начался без Байдена

Восточноазиатский саммит в Камбодже стартовал без американского президента Джо Байдена. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На форум прибыли делегации стран АСЕАН, среди которых оказались Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур и Таиланд. Российская сторона также присутствует на саммите.
«Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались», — написала Захарова.
Стоит отметить, что российскую делегацию в Камбодже представляет глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.