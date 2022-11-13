Джо Байден остался доволен результатами промежуточных выборов в США

Президент США Джо Байден признался, что доволен итогами промежуточных выборов в стране. По результатам голосования контроль над сенатом остается за членами Демократической партии.
«Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет (своего президентства – Прим. ред.)», — заявил глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос прессы.
Американский телеканал CNN ранее представил прогноз, согласно которому демократы займут 50 мест в сенате и сохранят контроль над ним после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в Неваде.