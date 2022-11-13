Гражданства России смогут лишать за действия против безопасности страны

Приобретенное гражданство России может быть аннулировано в случае совершения действий, направленных против безопасности страны. Соответствующая поправка к проекту закона о гражданстве поступила в Госдуму, о чем передает РИА Новости.
«Гражданство Российской Федерации прекращается… если гражданин Российской Федерации, приобретший гражданство Российской Федерации в результате приема в гражданство Российской Федерации, совершил действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации», — уточняется в тексте документа.
Факт действий, которые угрожают безопасности России, предстоит установить Федеральной службе безопасности (ФСБ). Авторы инициативы предложили внести поправку отдельной статьей.