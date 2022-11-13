Греческий репортер Аргиракис: западные СМИ умышленно игнорируют происходящее в Донбассе

Западные СМИ умышленно замалчивают информацию о событиях, происходящих в Донбассе. Началось это в 2014 году и происходит по сей день, заявил греческий репортер Афанасий Аргиракис.
Новостные агентства никогда не говорят о взрывах в Донецке, отметил он. Информацию о том, что украинские войска бомбят центр, найти практически невозможно. Об этом передает РИА Новости.
«Есть информационная блокада, скажем так, на всем Западе, и в Греции в том числе, насчет того, что происходит здесь, на восточной части. Это было и с самого начала, и последний год, то есть с 2014 года и до сих пор. Они замалчивают обо всем, что происходит здесь», — заявил Аргиракис.
Репортер отметил, что находится в столице ДНР уже несколько нет. По его словам, взрывы слышны каждую ночь.