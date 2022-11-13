CNN спрогнозировал получение контроля над Сенатом США демократами

Демократическая партия получит большинство в верхней палате Конгресса США. Об этом свидетельствует прогноз телеканала CNN.
Ранее завершился подсчет голосов в штате Невада. Местные жители отдали предпочтение однопартийцу действующего президента страны Джо Байдена, что принесло демократам 50 мест в сенате. Республиканская партия, в свою очередь, получила 49 кресел.
Всего в американский сенат входят 100 парламентариев из 50 штатов. При этом, согласно законодательству, при равенстве голосов решающей становится позиция вице-президента. В связи с этим демократов устроит даже равное распределение мест с республиканцами в верхней палате парламента.
Напомним, ранее стали известны результаты голосования в штате Аризона. В сенат переизбирался член Демократической партии Марк Келли.