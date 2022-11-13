Активист подполья сообщил об ударе ВС России по позициям ВСУ в школе Николаева

Российские войска поразили ударом казармы украинских боевиков, оборудованных в одной из школ Николаева. Об этом рассказал активист подполья в беседе с РИА Новости.
ВС России нанесли удар по позициям ВСУ 1 ноября. По информации активиста николаевского подполья, в школе находилось много боевиков. Эту информацию передали соответствующим подразделениям.
«Военные ноют по поводу прилетов в здание гимназии. По нашим данным, там находилось очень большое количество нацистов, и эту информацию мы куда надо отправляли. Накрыло всех», — добавил местный активист.
Сейчас образовательные учреждения города Николаев переведены на дистанционный формат обучения. В школах и других заведениях нет ни учителей, ни детей.