Правительство Украины проводило испытания наркосодержащих назальных анальгетиков в лабораториях, найденных на территории Луганской Народной Республики. Информацию об этом передает РИА Новости со слов источника.
Отмечается, что данные анальгетики были разработаны западными специалистами. Они предназначались для военнослужащих НАТО, а также для украинской армии. По словам источника, в последующем указанные препараты все же были использованы в нуждах Киева.
«На Луганщине (в Рубежном) вскрыта схема проведения западными фармацевтическими компаниями слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства для нужд оборонного комплекса стран НАТО и Киева», — говорится в публикации.
Об обнаружении свидетельств испытаний опасных препаратов на Украине ранее сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Они были найдены в медицинском центре «Фармбиотрест» в освобожденном Рубежном в ЛНР.