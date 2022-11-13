Арахамия: переговоры Киева и Москвы могут состояться в следующем году

Новые переговоры Киева и Москвы могут быть организованы во второй половине следующего года. Об этом заявил депутат Верховной рады Давид Арахамия.
Переговоры состоятся не раньше начала электоральных процессов в России и США, отметил он. Его слова передает издание «Страна.ua».
«Честно, я считаю, что это (переговоры. — Прим. ред.) будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США», — уточнил Арахамия.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил готовность к мирному урегулированию конфликта. Однако его слова указывают на трещину в НАТО, написал в статье для Cumhuriye Барыш Достер.