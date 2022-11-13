Daily Express: Россия собирается пополнить военный арсенал высокоскоростными ракетами

Россия готовится пополнить военный арсенал десятками ракет, которые обладают высокой скоростью. Такую информацию предоставил журналист Пол Уизерс в издании Daily Express.
На днях стало известно, что российское военное ведомство заказало дополнительную партию ракет «Циркон». Скорость боеголовок может достигать около 11 километров в час. По словам журналиста, новая боевая система РФ обладает пугающими характеристиками, пишет «ПолитРоссия».
«Скорость гиперзвуковой ракеты "Циркон" настолько высока, что она не позволяет системе ПВО противника вовремя обнаружить ее попадание. Фактически о запуске станет известно только после того, как цель будет поражена», — добавил Уизерс.
Президент России Владимир Путин дал гиперзвуковым «Цирконам» высокую оценку и назвал их беспрецедентным оружием. Дополнительно Минобороны собирается ввести в строй баллистические ракеты «Сармат». Очередное испытание боеголовок может состояться в ближайшее время, заключил Уизерс.