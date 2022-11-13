Daily Express: Россия собирается пополнить военный арсенал высокоскоростными ракетами

На днях стало известно, что российское военное ведомство заказало дополнительную партию ракет «Циркон». Скорость боеголовок может достигать около 11 километров в час. По словам журналиста, новая боевая система РФ обладает пугающими характеристиками, пишет «ПолитРоссия».