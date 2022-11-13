Reuters: Илон Маск не прилетит в Индонезию для участия в саммите G20

Чиновник рассказал о неожиданном «инциденте», произошедшем в Соединенных Штатах и требующем личного присутствия миллиардера. Представитель Джакарты не стал вдаваться в подробности, но заявил о выступлении Илона Маска на сессии «Навигация по глобальным технологическим инновациям будущего» по видеосвязи.