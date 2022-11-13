Reuters: Илон Маск не прилетит в Индонезию для участия в саммите G20

Американский бизнесмен Илон Маск отказался от очного участия в саммите «Большой двадцатки», который стартует 15 ноября на острове Бали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на председателя индонезийской торгово-промышленной палаты Аршада Расида.
Чиновник рассказал о неожиданном «инциденте», произошедшем в Соединенных Штатах и требующем личного присутствия миллиардера. Представитель Джакарты не стал вдаваться в подробности, но заявил о выступлении Илона Маска на сессии «Навигация по глобальным технологическим инновациям будущего» по видеосвязи.
Ранее между президентом США Джо Байденом и главой компании SpaceX разгорелся конфликт. Миллиардер призвал голосовать за республиканцев на выборах в конгресс, после чего хозяин Белого дома заявил о необходимости проверить его на связи с другими странами.