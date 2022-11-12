Макрон будет поддерживать нормализацию отношений между Ереваном и Баку

Президент Франции Эммануэль Макрон готов оказать поддержку нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
Ранее Макрон провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Французский лидер уже уведомил о своей позиции главу государства. Макрон намерен добиться установления мира в регионе.
«Макрон подтвердил полную готовность Франции поддерживать процесс нормализации отношений между двумя странами и добиваться политического решения в регионе, которое позволит установить мир», — говорится в сообщении.
Помимо этого, Макрон оценил влияние гражданской миссии Европейского союза вдоль границы между Азербайджаном и Арменией. Президент поприветствовал ее стабилизирующий эффект.