Индонезия решила не делать общую фотосъемку на саммите G20

Власти Индонезии приняли решение об отказе от традиционного общего фото участников саммита «Большой двадцатки» (G20). Информацию об этом передает газета Independent.
Такая мера связана с разногласиями между участниками саммита касательно конфликта на Украине. Отмечается также, что напряженность обстановки может повлиять на принятие совместного заявления по окончании мероприятия.
«Так называемое семейное фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, упразднят на предстоящем саммите G20», — говорится в статье.
Известно, что в этом году саммит лидеров «Большой двадцатки» состоится на Бали. Он пройдет в период с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел страны Сергей Лавров.