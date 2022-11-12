Власти Херсонской области заявили, что решений о переносе столицы не принималось

Информация о переносе столицы Херсонской области является недостоверной. Об этом говорится в официальном пресс-релизе регионального правительства.
Ранее бывший сотрудник местной администрации Александр Фомин заявил, что центром Херсонской области временно станет город Геническ. Однако на тот момент чиновник уже уволился и не имел полномочий для таких заявлений, указано в пресс-релизе.
«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», — сообщила администрация области.
При этом стало известно, что Геническ стал лишь одним из нескольких муниципалитетов, куда временно перенесли ведомства региона.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о выводе российских войск из Херсона. Он заявил, что Москва не жалеет о принятии области в состав страны.