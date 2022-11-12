Омбудсмен Сердюкова: доказательства пыток военных ЛНР направят в Красный Крест

Представителям Международного Комитета Красного Креста будут направлены фотоматериалы, доказывающие, что военные ЛНР подвергались пыткам со стороны украинских боевиков. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
Красный Крест является организацией, которая должна следить за подобными инцидентами особенно тщательно, отметила она.
«Естественно, и фотоматериалы, и вся информация будет направлена для принятия мер реагирования (в МККК. — Прим. ред.), поскольку Международный Красный Крест, в том числе и, наверное, в первую очередь, обязан следить за исполнением сторонами конфликта правил, установленных соответствующими конвенциями», — сообщила РИА Новости Сердюкова.
Подобными действиями украинская сторона в очередной раз продемонстрировала свое отношение к военнопленным, добавила она. Это, без сомнения, является нарушением Женевской конвенции.