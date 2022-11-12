Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов на первый морской дрон для ВСУ

Ближнее зарубежье
Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов на первый морской дрон для ВСУ

Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов на первый морской дрон для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил местный журналист Андрюс Тапинас, который в мае объявлял сбор средств на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Киева.

«Литовский народ собрал подарок для [президента России Владимира — прим. ред.] Путина и присоединился к этой армии, собрав 250 тысяч долларов на покупку первого такого беспилотника!» — написал Тапинас в соцсетях.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать первый в мире флот морских дронов. По его словам, они нужны Киеву для защиты акватории страны, причем «абсолютно каждый понимает, что это и для чего это». Он добавил, что власти готовят соответствующую платформу по сбору средств.

Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов на первый морской дрон для ВСУ
«На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов», — сообщил глава государства.

29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка террористического акта и обучение военнослужащих ВСУ шли под руководством британских специалистов.

В тот же день Россия приостановила участие в зерновой сделке, после чего запросила заседание Совбеза ООН. 2 ноября Москва возобновила посредничество в вывозе украинской сельхозпродукции по Черному морю, получив гарантии от Киева не использовать зерновой коридор для боевых действий против РФ.

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