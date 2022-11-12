Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов на первый морской дрон для ВСУ

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать первый в мире флот морских дронов. По его словам, они нужны Киеву для защиты акватории страны, причем «абсолютно каждый понимает, что это и для чего это». Он добавил, что власти готовят соответствующую платформу по сбору средств.