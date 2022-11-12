La Repubblica: цены на газ выше 100 евро сохранятся в Евросоюзе не менее трех лет

Стоимость газа выше 100 евро за МВт·ч будет сохраняться в Евросоюзе на этом уровне еще три года. Такая ситуация чревата перекачкой денег из региона в страны-производители, предупреждает La Repubblica со ссылкой на оценки экспертного сообщества.
Кроме того, под вопросом находится конкурентоспособность европейской промышленности в условиях дороговизны энергоносителей, из-за чего не исключается ее трансформация. При этом издание напоминает, что, несмотря на скачки цен, обусловленные спекуляциями, цена газа формируется рыночными механизмами, главным из которых является соотношение спроса и предложения.
Между тем европейцы стараются не заключать долгосрочных контактов. В то же время в стоимость фьючерсов уже включена поправка на сезонный рост спроса. Кроме того, Европе приходится платить премию для привлечения СПГ, чтобы заменить газ из России.