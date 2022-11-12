Захарова шуткой про лейтенанта Коломбо высмеяла оговорку Байдена на саммите АСЕАН

В субботу, 12 ноября, американский лидер обратился с речью к лидерам стран-участниц саммита АСЕАН, который в этом году проходит в Пномпене — столице Камбоджи. В ходе своего выступления глава государства допустил досадную оговорку, перепутав название страны — председателя объединения с Колумбией.