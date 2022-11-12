Захарова шуткой про лейтенанта Коломбо высмеяла оговорку Байдена на саммите АСЕАН

Европа и США
Захарова шуткой про лейтенанта Коломбо высмеяла оговорку Байдена на саммите АСЕАН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над президентом США Джо Байденом, который оконфузился во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Своей реакцией она поделилась в Telegram-канале.

В субботу, 12 ноября, американский лидер обратился с речью к лидерам стран-участниц саммита АСЕАН, который в этом году проходит в Пномпене — столице Камбоджи. В ходе своего выступления глава государства допустил досадную оговорку, перепутав название страны — председателя объединения с Колумбией.

«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его уверенное руководство АСЕАН в качестве председателя организации, а также за то, что он пригласил всех нас», — отметил Байден, имея в виду премьер-министра Камбоджи Хун Сена.
Захарова шуткой про лейтенанта Коломбо высмеяла оговорку Байдена на саммите АСЕАН

На произошедшее иронично отреагировала Мария Захарова, которая вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прилетела в Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите.

«Интересно, он [Байден — прим. ред.] считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?» — пошутила Захарова в Telegram.

Ранее Байден в ходе выступления в штате Флорида заявил, что причиной инфляции в мире является конфликт в Ираке. Затем он поправил себя, отметив, что имел в виду ситуацию на Украине.

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