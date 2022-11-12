Блинкен в разговоре с Кулебой заявил, что решение о диалоге с Россией должен принять Киев

Украина должна сама решить вопрос о переговорах с Россией. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Дипломат провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Подробности переговоров сообщил Госдеп.
«Госсекретарь повторил, что время и содержание любых переговоров остается решением Украины», – сказано в сообщении.
Стоит отметить, что встреча дипломатов прошла на полях саммита АСЕАН.
Напомним, что на мероприятие также прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломата заметили в национальной рубашке Камбоджи зеленого цвета. Так Лавров пошел на гала-ужин.