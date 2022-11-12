Вопреки «провокациям». Клычков пойдет на выборы губернатора Орловщины в 2023 году

В то же время Клычков отказался выплачивать призванным на службу орловцам выделенные из бюджета 33 миллиона рублей в качестве «подъемных», опасаясь, что эти средства пойдут не на нужды СВО. Его заявления вызвали негативный резонанс среди общественности и в экспертной среде.