Вопреки «провокациям». Клычков пойдет на выборы губернатора Орловщины в 2023 году

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил свои планы участвовать в выборах главы региона в 2023 году, несмотря на недавний скандал с мобилизованными. Ранее управленец предложил местным жителям, недовольным качеством обмундирования, покупать экипировку самостоятельно.
В то же время Клычков отказался выплачивать призванным на службу орловцам выделенные из бюджета 33 миллиона рублей в качестве «подъемных», опасаясь, что эти средства пойдут не на нужды СВО. Его заявления вызвали негативный резонанс среди общественности и в экспертной среде.
Губернатору тут же припомнили покупку четырехкомнатной квартиры в элитном жилом комплексе «Западный порт» в Москве (ее рыночная цена составляет около 60 миллионов рублей), а также якобы «подаренный» ему автомобиль Genesis за 16 миллионов рублей.
Сам же Клычков продолжает сохранять невозмутимость, вскользь упоминая о случившемся скандале как о «провокациях, которые имели место быть». В кулуарах пленума ЦК КПРФ он напомнил, что Орловская область отправила более 700 тонн груза местным добровольцам и мобилизованным.
«После пленума переоденусь и поеду к мобилизованным», — цитирует его Telegram-канал «Выборы, выборы, выборы…».
Комментируя грядущие выборы, управленец заявил, что исходит из тех задач, которые на сегодняшний день стоят перед властями — сначала необходимо завершить ряд крупных проектов: строительство образовательного кампуса, западного обхода Орла, аэропорта и многопрофильного медицинского центра в областной столице.
«Все это мне нужно довести до конца, а потом уже говорить о других планах. Планирую как минимум на следующий срок идти», — поделился Клычков.
Ранее о желании участвовать в губернаторских выборах 2023-го объявил глава Хакасии Валентин Коновалов. Однако окончательное решение, по его словам, он примет в начале следующего года, и оно будет зависеть от позиции президента РФ Владимира Путина.